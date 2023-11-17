Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

ANKARA'da 3 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde tadilat sırasında yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamada, 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 3 katlı binanın bodrum katında iş yeri olarak kullanılan dairede, saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada, tadilat yapan 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisi ile çevredeki iş yerleri ve park halindeki araçlar hasar gördü. İhbarla olay yerine doğal gaz arıza ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi.

'DÜKKANIN CAMLARI AŞAĞI İNDİ'

Patlama sonucu yan taraftaki iş yeri hasar gören Arif Çelen, "Dükkanda otururken patlama sesi geldi. Patlamanın etkisi ile dükkanın camları aşağı indi. Patlamanın olduğunu binanın alt katında tadilat vardı. Doğal gaz sıkışması olmuş galiba. Patlama ile dükkanlar hasar gördü. İçeride bir kişi vardı, o da yaralanmış. Maddi zararımız var ama canımıza bir şey gelmedi şükür" dedi. Soruşturma başlatıldı.