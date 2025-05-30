Ankara'da Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Projesi Ödül Töreni

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması'nın ödül töreninde konuştu. Yavaş, " Ankara'nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekanda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı'nı hayata geçirmek istedik. Çünkü kent dediğimiz şey yalnızca yollarla, binalarla değil, ortak acılarla, değerlerle ve hafızayla inşa edilir" dedi.

Ankara Büşükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması'nın ödül töreni, belediyenin konferans salonunda yapıldı. Törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, milletin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acıyı unutmamak ve görevleri başında hain saldırılarla şehit edilen diplomatların aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yarışmayı sadece mimari bir sürecin değil, aynı zamanda milletçe bir vefanın, duruşun ve hafızanın parçası olarak gördüklerini söyleyen Yavaş, "1973'ten günümüze kadar dünyanın dört bir yanında sadece görevini yerine getirdiği için hedef alınan 41 diplomatımızı ve toplamda 74 vatandaşımızı terör örgütlerinin insafsız saldırılarında kaybettik. Bu saldırılar, diplomatlarımızı susturmakla kalmamış, ülkemizin onurunu temsil eden elçilerin şahsında dünya barışına ve ortak insani değerlere saldırmıştır. Bu gerçek tarih kitaplarında bir not olarak değil, kentlerimizde, meydanlarımızda, zihinlerimizde ve yüreklerimizde hep canlı tutulmalıdır. İşte bu nedenle Ankara'nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekanda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı'nı hayata geçirmek istedik. Çünkü kent dediğimiz şey yalnızca yollarla, binalarla değil, ortak acılarla, değerlerle ve hafızayla inşa edilir" diye konuştu.

'İNSAN HAKLARINI VE BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu anıtla diplomatların yalnızca görev şehidi olmadığını; aynı zamanda barışın, diyaloğun ve millet onurunun simgesi olduğunu anlatmak istediklerini belirten Yavaş, "Onların adını taşıyan bu mekanda gençlerimiz sadece acıyı değil, sorumluluğunu da öğrenecek. Nefretin nelere yol açabileceğini, radikal ideolojilerin, çarpıtılmış tarihin ve terörün nasıl bir yıkım getirdiğini anlayacak. Ne yazık ki bu saldırıları gerçekleştirenler, pek çok ülkede hak ettikleri cezayı almamış, bazı çevreler bu canileri adeta kahramanlaştırma çabası içine girmiştir. Biz bu çarpık anlayışa karşı, hukuku, insan haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde şehitlik en yüce makamdır ve bizler şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayan, onları yaşatan bir millet olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

'2 BİN 500 LİRA KURBAN BAYRAMI DESTEĞİ VERİYORUZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, belediyenin dar gelirli ailelere yönelik çalışmalarına ilişkin, "Geçen yıl da yapmıştık; kurban kesenlerden yardımda bulunmak isteyenleri belli noktalardan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız; özellikle kurban kesim yerlerinde. Onun haricinde de 210 binin üzerindeki aileye 2 bin 500 lira Kurban Bayramı desteği veriyoruz. Bunu her yıl yapıyoruz, bu yıl da kendilerini destekleyeceğiz. İstiyoruz ki hiç kimse mahzun bir bayram geçirmesin" ifadelerini kullandı.