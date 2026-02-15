Haberler

Ankara'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankaya ilçesinde yaşanan kazada, direğe çarpan otomobilin sürücüsü E.K. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun stabil olduğu ve kaburga kemiklerinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.K. (22) idaresindeki 06 BH 1084 plakalı otomobil, Celal Bayar Bulvarı Ankara Tren Garı önünde kontrolden çıkarak refüjdeki tabela direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi