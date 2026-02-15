Ankara'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çankaya ilçesinde yaşanan kazada, direğe çarpan otomobilin sürücüsü E.K. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun stabil olduğu ve kaburga kemiklerinde kırık tespit edildiği bildirildi.
E.K. (22) idaresindeki 06 BH 1084 plakalı otomobil, Celal Bayar Bulvarı Ankara Tren Garı önünde kontrolden çıkarak refüjdeki tabela direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaburga kemiklerinde kırık olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel