Ankara'da Dinleme Cihazlarıyla İnternet Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen operasyon neticesinde muhtelif birçok eşyaya görüntü alma cihazı yerleştirerek internet üzerinden satışını yapan şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Ankara'da düzenlediği operasyon sonucu, Ankara'da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini, 1 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve "özel hayatı ihlal eden"; 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı, 1 adet radar tespit cihazının, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan şahsın, Çankaya'daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildiğini kaydetti.

Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığının belirlendiğini aktaran Yerlikaya, "Ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve İnternet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.