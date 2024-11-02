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Ankara'da Dilencilik Yapan Kadın Gözaltına Alındı

Ankara'da Dilencilik Yapan Kadın Gözaltına Alındı
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Çöp konteynerlerinden yiyecek topluyormuş gibi davranarak para talep eden S.M. (41) adlı kadın, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ekonomik durumu kötü olmadığı belirtilen S.M., 'avcı toplayıcı' yöntemiyle halkın duygularını sömürmekle suçlanıyor.

ANKARA'da çöpten yiyecek topluyor gibi davranıp dilenen S.M. (41) adlı kadın, gözaltına alındı.

Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinde yanında getirdiği meyve ve sebzeleri çöpten topluyor gibi davranarak, çevredekilerden para talep eden S.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 'Avcı toplayıcı' adı verilen yöntemle halkın duygularını sömürüp haksız kazanç sağlayan S.M., takibe alındı. Bir süre izlenen S.M., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan S.M.'nin ekonomik durumunun ise kötü olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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