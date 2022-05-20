Ankara'da dijital becerilerini sergileyen meslek lisesi öğrencileri ödüllendirildi - Haberler

Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Dijital Becerilerini Sergile" yarışmasında, öğrenciler tarafından geliştirilen "güneş enerjisi ile çalışan kargo dron", "bluetooth kontrollü su aracı" ve "filmlerin kategorik şekilde değerlendirilmesini yapan yazılım" projeleri ödül kazandı.

Yarışmada öğrenciler, 3 faklı kategoride projelerini sundu.

9. sınıflar "3D tasarım", 10. sınıflar "robotik" ve 11. sınıflar ise "yazılım" alanında yıl boyu geliştirdikleri 22 farklı projeyi sergiledi.

Etkinliğe katılanlar, hazırlanan QR kod ile öğrencilerin projelerini puanladı. Yaklaşık 300 kişinin oy kullandığı yarışmanın tasarım kategorisinde birinciliği 9. sınıf öğrencisi Arda Kadir Bayar, gelecekte kargoların dronlar ile yapılabileceğini gösterdiği tasarımıyla elde etti. Güneş enerjisi ile çalışan kargo dron çevreci bir çözüm olarak değerlendirildi.

Robotik yarışması birincisi 10. sınıf öğrencileri Cafer Berat Gülsoy ve Enes Yanıkbayır ise bluetooth kontrollü su aracı tasarladı. Çok düşük maliyetli olan araç, hareket kabiliyeti ile beğeni topladı. Yazılım yarışması birincisi olan 11. sınıf öğrencisi Alper Can Erdem ise Fragman TV projesinde veri tabanı bağlantısı ile filmlerin kategorik şekilde değerlendirilmesini sağladı.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere mini bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve kitap setleri takdim edildi.

Etkinliği yürüten bilişim teknolojileri öğretmenlerinden Dr. Selçuk Yusuf Arslan, okulun bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin yıllardır yaptıkları projelerle ulusal ve uluslararası başarılar kazandığına işaret ederek, öğrencilerin düzenlenen yarışmada gösterdikleri performansıyla mesleki eğitimde çok iyi bir noktada olduklarını gösterdiklerini vurguladı.