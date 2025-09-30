Ankara'da DHKP-C'ye Yönelik Operasyonda 6 Zanlı Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Ankara yapılanması ile bağlantılı 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, yasa dışı gösteri eylemlerine destek vermekle suçlanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada DHKP-C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer alan ve örgütle irtibatlı TAYAD içinde faaliyet gösteren yasa dışı gösteri yürüyüşü eylemlerine destek veren 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
