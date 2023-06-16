Ankara'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda N.T. (22) idaresindeki 06 KRA 82 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada N.T. yaşamını yitirdi, F.K. (23) yaralandı. Yaralı, Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel