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Ankara'da devrilen kamyonetteki tonlarca karpuz yola saçıldı

Ankara'da devrilen kamyonetteki tonlarca karpuz yola saçıldı

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Başkent'te devrilen kamyonetin taşıdığı tonlarca karpuz yola dağıldı.

Başkent'te devrilen kamyonetin taşıdığı tonlarca karpuz yola dağıldı.

Gölbaşı ilçesi Kepekli mevkiinde Erhan H'nin kullandığı 06 AJ 8297 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada kamyonetin taşıdığı tonlarca ağırlığındaki karpuzlar yola saçıldı.

Kamyonet kaza mahallinden çekici yardımıyla kaldırıldı, karpuzlar da belediye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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