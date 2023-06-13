Ankara'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda temizleme çalışmaları sürüyor

Başkentte pazar günkü sağanakta su baskını yaşanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda temizleme çalışmaları sürüyor. Ankara'da pazar günü yaşanan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su baskınları meydana gelmiş, göle dönen yollarda araçlar mahsur kalmıştı. Ulus'ta bulunan DOB ek binasının bodrum katını da su basmış, bazı eşyaların su üzerinde sürüklendiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı. DOB yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşanan su baskınının ardından suyun tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.