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Ankara'da dere yatağına düşen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Ankara-Polatlı istikametinde seyir halindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da dere yatağına düşen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Polatlı istikametinde seyir halindeki Y.O. idaresindeki 06 FL 1593 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araçta bulunan İlknur D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile pikapta bulunan F.Ü. ile M.E. hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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