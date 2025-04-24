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Ankara'da Deprem Protestosunda Gözaltına Alınan 11 Öğrenci Serbest Bırakıldı

Ankara'da Deprem Protestosunda Gözaltına Alınan 11 Öğrenci Serbest Bırakıldı
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İstanbul'daki depremler sonrası alınan önlemleri protesto eden öğrencilerin Ankara'da düzenledikleri eylemde gözaltına alınan 11 kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul'da yaşanan depremler için Ankara'da düzenlenen protestoda gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından afetlerle ilgili önlem alınmadığını belirten öğrenciler Ankara'da protesto düzenlemek istedi. Madenci Anıtı'nda yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından 11 öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Olgunlar Sokak'ta yapılan deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerini takip ettik, gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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