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Ankara'da Deprem Protestosuna Polis Müdahalesi

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İstanbul'daki depremler sonrası Ankara'da protesto düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti ve 11 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - İstanbul'da yaşanan depremler için Ankara'da yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından afetlerle ilgili önlem alınmadığını belirten öğrenciler Ankara'da protesto düzenlemek istedi. Madenci Anıtı'nda yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 11 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Paylaşımda, "Olgunlar Sokak'ta gözaltına alınan 11 üniversite öğrencisinin gözaltı sürecini takip etmek üzere Güvenlik Şube'ye geçiyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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