Ankara'da Deprem Panigi: Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Sarsıntı

Ankara'da Deprem Panigi: Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Sarsıntı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedildi. Vatandaşlar panik içinde dışarıya çıkarken, ilgili kurumlar incelemelere başladı.

ANKARA'DA DEPREM PANİĞİ

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ankara'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar, panik içinde dışarıya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da " Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KURUMLARIMIZ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.