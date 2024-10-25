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ANKARA'da DEM Parti Genel Merkezine Taşlı Saldırı

ANKARA'da DEM Parti Genel Merkezine Taşlı Saldırı
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Ankara'da DEM Parti Genel Merkez binasına bir kişinin taşla saldırması sonucu bazı camlar kırıldı. Saldırganın alkollü olduğu öğrenildi ve gözaltına alındı.

ANKARA'da, Dem Parti Genel Merkez binasına bir kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, gözaltına alınan kişinin alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, Balgat'ta bulunan DEM Parti Genel Merkez binasında meydana geldi. İddiaya göre, H.C.Ö. isimli kişi, bilinmeyen nedenle DEM Parti Genel Merkez binasına taşla saldırdı. Saldırıda binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelip bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.C.Ö.'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, emniyete götürülen H.C.Ö.'nün alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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