Ankara'da DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye Yönelik 18 Gözaltı

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye Yönelik 18 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Soruşturmada, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik yapılanmalar ile ilgili bağlantıları olan askeri personel ve dijital materyaller üzerinden tespit edilen örgüt mensupları hedef alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak, içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisak ve irtibatları olduğu, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İki terör örgütüne yönelik 18 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.