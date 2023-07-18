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Ankara'da DEAŞ Üyesi İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına propaganda yapan iki şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen biri yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına propaganda yapan iki şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, icra ettikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin ise yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ankara Güncel Haberler

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