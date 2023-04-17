Ankara'da DEAŞ üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları analiz etti.

Şüphelilerden 11'inin çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde il genelinde operasyon düzenledi.

Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.