Ankara'da DEAS¸ Terör Örgütüne Yönelik Gözaltı Kararı
Ankara'da DEAS¸ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da DEAS¸ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin DEAS¸ silahlı terör örgütü bünyesinde yer alarak, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin deliller elde edildi. 4 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.