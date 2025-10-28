Ankara'da DEAŞ Soruşturması: 13 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, 13 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibat içinde olduğu belirlendi.
ANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, çatışma bölgeleri ile irtibat halinde oldukları belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel