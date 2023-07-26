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Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 9 Yabancı Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı oldukları belirlenen 9 yabancı şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, sorgularının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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