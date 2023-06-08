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Ankara'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

Güncel Haberler

ANKARA'da DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 9 şüpheli, eş zamanlı baskınla yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

ANKARA'da DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 9 şüpheli, eş zamanlı baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüpheliler, sorguları sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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