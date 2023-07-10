Üye Girişi
Haberler
Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 22 Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı

Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 22 Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Ankara'da yapılan operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının ise geçen yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 27 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlıların, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title