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Ankara'da DEAŞ operasyonu; 2 gözaltı

Güncel Haberler

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ile sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemede, örgüt adına propaganda yaptığı anlaşılan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu; 2 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ile sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemede, örgüt adına propaganda yaptığı anlaşılan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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