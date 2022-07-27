ANKARA'DA 'DEAŞ' OPERASYONU 15 GÖZALTI
ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
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ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde tespit edilen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel