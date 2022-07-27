ANKARA'DA 'DEAŞ' OPERASYONU 15 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANKARA'DA 'DEAŞ' OPERASYONU 15 GÖZALTI

ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde tespit edilen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title