Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 9 kişi yakalandı

Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları, çatışma bölgelerinde bulundukları ve daha önceki senelerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı olan, çatışma bölgelerinde bulunup geçmiş senelerde örgüt adına faaliyetler yürüten 10 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 9'unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edileceği belirtildi. - ANKARA