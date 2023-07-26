Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı şüpheli yakalandı

Ankara'da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, biri için çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edilecek.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.