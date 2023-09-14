Ankara'da darp edilip öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geçtiğimiz günlerde darp edildikten sonra boş bir araziye bırakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları yakalandı.

Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi 3701. Sokak'ta darp edilip boş araziye bırakılmış bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emir Bingöl'ü hastaneye sevk etmişti. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu olaya karışığı tespit edilen şüpheliler E.Ç., N.Ç., O.Y., A.K., K.C.Y., A.B. ve suça sürüklenen çocuk F.K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.B. savcının talimatı ile ifadesi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğünden salıverildi. 13 Eylül günü adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden F.K.Y. adlı çocuk ev hapsi cezası alırken, E.Ç., N.Ç., O.Y., A.K. ve K.C.Y. isimli 5 şüpheli "tasarlayarak kasten öldürme" ve "cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. - ANKARA