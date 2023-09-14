Ankara'da darbedilmiş halde bulunan kişi hayatını kaybetti, 5 zanlı tutuklandı

Ankara'da boş arazide darbedilmiş halde bulunan bir kişinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18 yaşından küçük bir zanlı hakkında ise 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulandı.