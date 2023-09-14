Ankara'da darbedilmiş halde bulunan kişi hayatını kaybetti, 5 zanlı tutuklandı
Ankara'da boş arazide darbedilmiş halde bulunan bir kişinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18 yaşından küçük bir zanlı hakkında ise 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ankara'da boş arazide darbedilmiş halde bulunan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18 yaşından küçük 1 zanlı hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de gelen ihbar üzerine ekipler Yenimahalle'de boş arazide Emir Bingöl'ü darbedilmiş halde buldu. Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Bingöl, kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler E.Ç, N.Ç, O.Y, A.K, K.C.Y, A.B, ve suça sürüklenen çocuk F.K.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.B, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.Ç, N.Ç, O.Y, A.K, ve K.C.Y. tutuklandı, suça sürüklenen çocuk F.K.Y. hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.