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Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 525 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, sokak satıcılarına yönelik olarak 6 aylık hazırlık süreci sonunda gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun" Ankara'da gerçekleştirildiğini ve 525 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık.

Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz."

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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