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Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da TBMM önünden Birinci Meclis binasına resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Törene Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

(ANKARA) - Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit töreni düzenlendi. 29 Ekim'i kutlayan Ankaralılar, geçit törenine yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüş öncesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yerini alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu, çeşitli marşlar seslendirdi. Yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yürüşte 81 öğrenci 81 ili temsilen Türk Bayrağı, askerler ise büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Törende; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, gaziler akademisyenler, öğrenciler de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda korteji ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle izleyen vatandaşlar, alkışlarla törene yoğun ilgi gösterdi. Kortejin yürüyüşü, Ulus'taki Birinci TBMM binası önünde son buldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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