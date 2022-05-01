Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması - Haberler

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Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması (2)KIZILAY'A YÜRÜYÜŞE İZİN YOKAnadolu Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar müzik eşliğinde halaylar çekip, dans etti.

ANKARA (DHA) - Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması (2)

KIZILAY'A YÜRÜYÜŞE İZİN YOK

Anadolu Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar müzik eşliğinde halaylar çekip, dans etti. Meydandaki kutlamaların ardından bazı gruplar Kızılay Meydanı'na yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri buna izin vermedi. Polisler, kaldırımda toplu halde yürüyenleri dağılmaları için uyarınca da gerginlik çıktı. Kalabalık, polisin müdahalesiyle dağıldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

1 Mayıs, Ankara, Müzik, DHA, Güncel, Haberler

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