Ankara'da çöp kamyonu ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 temizlik işçisi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen kazada çöp kamyonu ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 temizlik işçisi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.