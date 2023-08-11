Ankara'da çöp kamyonu ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 temizlik işçisi yaralandı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen kazada çöp kamyonu ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 temizlik işçisi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp kamyonu ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 temizlik işçisi yaralandı.
Kaza, Çankırı Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sanayi Kavşağı'na dönüş yapan F.D. idaresindeki çöp kamyonuna 06 CVG 103 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada çöp kamyonundaki A.G. ve F.D. isimli belediye temizlik işçileri yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı belediye işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA