Ankara'da Çocuklar Trafikte Otomobil Kullandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuklar, yoğun trafikte otomobil kullanırken cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuk trafikte otomobil kullanırken cep telefonuyla görüntülendi.
Altındağ Siteler mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı. Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.
Haber: ANKARA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel