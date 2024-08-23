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Ankara'da Çocuk İstismarı İddiası: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

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Ankara'da sekiz ve beş yaşlarındaki çocukların dayıları tarafından istismar edildiği iddiasının üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'ya yazılan yazıda Elazığ'da annesi ile bulunan mağdur çocuklardan beş yaşındaki E.H.Ç.'nin çocuk izlem merkezinde dinlenmesi ardından da şüpheli dayı R.Ö.'nün SEGBİS üzerinden ifadesinin alınması istendi.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da sekiz ve beş yaşlarındaki çocukların dayıları tarafından istismar edildiği iddiasının üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'ya yazılan yazıda Elazığ'da annesi ile bulunan mağdur çocuklardan beş yaşındaki E.H.Ç.'nin çocuk izlem merkezinde dinlenmesi ardından da şüpheli dayı R.Ö.'nün SEGBİS üzerinden ifadesinin alınması istendi. Ayrıca istismar şüphelisi ile aynı evde kalan mağdur çocuk E.H.Ç.'nin yurda yerleştirilmesi konusunda rehber psikolog görüşü alınacak.

Ankara'da sekiz yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım da bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrenen baba F.Ç., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı anlattı. Mağdur çocuk, kendisini dayısının cinsel temasa zorladığını vurgulayarak, aynı şeyleri kız kardeşine de yaptırdığını söyledi.

Söz konusu şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na yazılan yazıda, Elazığ'da bulunan mağdurlardan 5 yaşındaki E.H.Ç.'nin çocuk izlem merkezinde ifadesinin alınması, şüpheli ile birlikte ikamet ettiğinden sağlık ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi, yurda yerleştirilmesi konusunda rehber psikolog görüşünün alınması, mağdurun annesi Y.Ç.'nin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınması talep edildi. Ayrıca mağdur çocuk E.H.Ç. ile anne Y.Ç.'nin ifadesinin alınmasının ardından 20 yaşındaki şüpheli R.Ö.'nün SEGBİS üzerinden ifadesinin alınması için gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı 3-sayfa Elazığ Ankara Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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