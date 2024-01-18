Ankara'da cip, park halindeki 4 araca çarptı; kaza anı kamerada

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde cip, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Demetevler Mahallesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. 06 CIB 297 plakalı cip, iddiaya göre; ara yoldan aniden çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin araçlara çarpma anı yer alırken, kaldırımda yürüyen bir kişinin de kaza sırasında panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)