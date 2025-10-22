Ankara'da Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da iki kadına yardım ederken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla S.K. isimli şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası mağdurların ifadeleri üzerine gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.
Ankara'da iki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 2014 yılında kurulan bir dernekte gönüllü yardım çalışmaları yürüten S.K'nın yardıma muhtaç kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.