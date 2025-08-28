Ankara'da Cinsel İstismar İddiası: Bir Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan iki şüpheliden biri tutuklandı. İddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Ç.E. ve O.B.G'nin, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine soruşturma başlattı.
"Nitelikli cinsel istismar" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Ç.E. ve O.B.G'yi "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine şüphelilerden Ç.E. "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklandı.