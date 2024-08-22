Üye Girişi
Haberler

Ankara'da çıkan orman yangını Bolu'ya sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını, ilerleyen saatlerde Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yaklaşık 22 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, ilerleyen saatlerde Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde sınırdaki Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 yerleşim yerinden 123 kişi tahliye edildi ve Demirler köyü yaylasındaki kullanılmayan 10 ev yandı.

YAĞMURLA YANGININ ETKİSİ AZALDI

Gece başlayan yağmurla etkisi azalan yangın, ekiplerin gece boyu süren müdahalesiyle saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yağmurun hava sıcaklığını düşürdüğü ve ekiplere kolaylık sağladığı belirtildi.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

BOLU VALİLİĞİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "21 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sıçrayan orman yangını valiliğimizin koordinesinde, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Kızılcahamam Gerede Ankara Dünya Bolu Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı?
title