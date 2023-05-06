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Ankara'da CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara'da CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı

Güncel Haberler

CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüs, Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Güncel Haberler

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