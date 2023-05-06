Ankara'da CHP Seçim Otobüsü Köprüde Mahsur Kaldı
Güncel Haberler
CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüs, Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.
ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.
CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel