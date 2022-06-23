Ankara'da "change" araç operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ankara'da "change" araç operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da 'change' araç operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Ankara'da, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaralarını, haciz ya da yakalama kararı bulunan veya ülkeye yasal olmayan yollardan sokulan otolarda kullandıkları belirlendi.

Bu araçların motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirerek üçüncü kişilere sattıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçirilen ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu, motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenen 32 lüks araca el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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