Ankara'da cezaevinden firar eden 2 kişi oto hırsızlığı yaparken yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar ettikten sonra oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Bir süre önce cezaevinden firar ettikten sonra Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 oto hırsızlığına karışan, ardından Ordu'da da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Ö. ile M.K, polis ekiplerince takibe alındı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası 2 şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu Turhal ilçesinde yakalandı.

S.Ö ile M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilecekleri öğrenildi.