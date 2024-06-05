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Ankara'da cezaevinden firar eden 2 kişi oto hırsızlığı yaparken yakalandı

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Ankara'da cezaevinden firar ettikten sonra 2 oto hırsızlığına karışan ve Ordu'da da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Ankara'da cezaevinden firar ettikten sonra oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Bir süre önce cezaevinden firar ettikten sonra Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 oto hırsızlığına karışan, ardından Ordu'da da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Ö. ile M.K, polis ekiplerince takibe alındı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası 2 şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu Turhal ilçesinde yakalandı.

S.Ö ile M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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