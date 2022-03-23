Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 173 kişinin yakalandığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16- 22 Mart tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 173 şüpheli yakalandı.