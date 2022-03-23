Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 173 kişinin yakalandığını duyurdu.
ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 173 kişinin yakalandığını duyurdu.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16- 22 Mart tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 173 şüpheli yakalandı.
AA / Aykut Karadağ - Güncel