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Ankara'da Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Ankara'da Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

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Şimali Kafkas Derneği, 1864'te Rus-Kafkas Savaşı sonrası hayatını kaybedenlerin yanı sıra 1 milyonun üzerinde Kafkas halkının sürgün edilişinin 159'uncu yılında Ankara'da anma programı düzenledi.

Şimali Kafkas Derneği, 1864'te Rus-Kafkas Savaşı sonrası hayatını kaybedenlerin yanı sıra 1 milyonun üzerinde Kafkas halkının sürgün edilişinin 159'uncu yılında Ankara'da anma programı düzenledi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Katı, Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte, Çerkes halkının yaşadığı sürgünü daha iyi anlatabilmek, kültürlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Kafkasya'nın geçmişten bugüne tarihi ve kültürel değişimleriyle ilgili dernek üyeleri tarafından çeşitli sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte, Çerkes halkının sorunlarıyla ilgili kısa film gösterildi. Etkinlikte, hayatını kaybedenler için dua okundu.

Bu arada, dernek tarafından Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda, Çerkes halkıyla ilgili önemli olaylar ve kişilerden oluşturulan resim sergisi açıldı. Sergi, bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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