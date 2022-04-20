Ankara'da 'Cengiz Aytmatov'un Cemile Eserini Rusçaya Çevirmede Bazı Sorunlar' söyleşisi

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince " Cengiz Aytmatov'un Cemile Eserini Rusçaya Çevirmede Bazı Sorunlar" konulu söyleşi düzenlendi.

Üniversitenin, 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi'ndeki söyleşinin moderatörlüğünü Kırgız yazar Aytmatov'un hayatı, eserleri ve hayatından geçtiği insanların anılarından oluşan makalelerin toplandığı "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" kitabını yayıma hazırlayan Ömer Erdoğan yaptı.

Erdoğan, konuşmasında 2015'ten bu yana sürdürdükleri "Doğu ile Batı Arasında Anadolu" kültür projelerinden bahsederek, "Doğu kısmını Cengiz Aytmatov ve eserleri üzerinden yürütüyoruz. Bu bağlamda 2016'dan günümüze 5 kitap yayımladık. Bu kitapları yaklaşık 30 dilden Türkçeye kazandırdık ve dünyadan 250'yi aşkın devlet başkanı, siyasi insanlar ve akademisyenler makaleleriyle bize katkı sağladı." dedi.

Yurt içinde ve dışında uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdiklerini, bunlara sahasında uzman akademisyenlerin katıldığını aktaran Erdoğan, bu çerçevede yazarın bütün eserlerini, siyasi ve devlet adamlığı yönünü inceledikleri Cengiz Aytmatov külliyatının oluştuğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu külliyatı oluştururken, Kırgızistan'dan Doç. Dr. Asel İsayeva, Cengiz Aytmatov'un eserlerinden Cemile'nin, Kırgızcadan Rusçaya tercüme edilirken özellikle İslam dini açısından bazı yer, isim bilgilerinin ve bazı atasözlerinin değiştirildiğini iddia ettiği bir makale ile bu çalışmamıza katıldı." ifadesini kullandı.

Söyleşide Doç. Dr. Asel İsayeva da teziyle ilgili konuşma yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de katıldı.