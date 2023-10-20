Ankara'da çekici operatörleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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Ankara'da çekici operatörleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çekici operatörleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.
Ankara'da çekici operatörleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
ANKARA - Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çekici operatörleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.
Şaşmaz oto Sanayi'nde faaliyet yapan çekici operatörleri, 110 araçlık bir konvoya sanayi sitesinden Atatürk Kültür Merkezi önüne hareket etti. Konvoyda yer alan esnaflar, kullandıkları araçları Türk bayraklarıyla donattı, camlara İsrail aleyhinde yazılar yazıldı.
İsrail'in saldırılarını durdurması ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı uygulamalarına son vermesi çağrısında bulundu.