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Ankara'da Çatılar ve Camii Minareleri Uçtu

Güncel Haberler

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da çatılar ve camii minareleri uçtu

ANKARA - Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sonrası çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Ankara Güncel Haberler

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