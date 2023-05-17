Ankara'da Cami Minaresi Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yıkıldı

MİNARENİN YIKILMA ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin yıkıldığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Etimesgut ilçesinde Leylak Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısının uçtuğu, çatıdan kopan parçaların yandaki Etimesgut Merkez Camisinin minaresine isabet ettiği ve minarenin yıkıldığı görüldü. Çatıdan kopan parçaların isabet etmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Çatıdan uçan parçaların isabet ettiği çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi. Belediye ekipleri caminin çevresinde önlem aldı.Görgü tanıklarından Samet Çiçek (30), "Burada merdivenlerde oturuyordum. Baktım çatı uçuyor. Burada bir tane kadının arkasından devrildi. Çatının çarpmasıyla kadın yere düştü. Çatıyı kadının üzerinden kaldırdık. Ambulansı aradık. Ambulansla ilgilenirken caminin minaresi yıkıldı" dedi.

Murat BEKMEZCİ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -