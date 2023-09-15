Ankara'da Çalıntı Otomobil Olayında Polis Yaralandı

Ankara'da çalınan otomobille beraber polise yakalanan bir kişi, kendisine müdahale eden polisi bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışan şahıs, mahalle bekçisi tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da çaldıkları otomobille beraber polise yakalanan bir kişi, kendisine müdahale eden polisi bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışan şahıs, olay yerindeki mahalle bekçisi tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansırken, zanlının polis ekiplerine,

"Ya ben ya siz ölürsünüz, bırakın beni" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak'ın Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., park ettiği otomobilini yerinde bulamayınca polise ihbarda bulundu. Aracı bulmak için harekete geçen Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Ö.D. ile O.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, çalınan otomobili Ö.D. ile O.A.'nın ikametinde buldu. O sırada araç içerisinde bulunan Ö.D., polisi görünce kaçmak istedi. Üzerindeki bıçakla kendisine müdahale etmek isteyen polisi yaralayan Ö.D. "Ya ben ya siz ölürsünüz, bırakın beni" diye bağırarak, koşmaya başladı. Ekipler, elindeki bıçakla çevreden geçen vatandaşlara saldırmaya çalışan Ö.D.'yi havaya defalarca uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak durdurmaya çalıştı. Tüm uyarılara rağmen durmayan Ö.D., mahalle bekçisi tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Ö.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi. Hastanedeki tedavisi sona eren Ö.D. ile O.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu etkisi altında olduğu ve hırsızlık yaptığı söyleniyor"

Olayın tanıklarından Emrullah Baygül, "Saldırgan şahıs kapkaççıymış. Polislere bıçakla saldırmış. Polisler de ona müdahale etmiş. Geldiğimde yerde yatıyordu. Ayağından yaralanmıştı. Uyuşturucu etkisi altında olduğu ve hırsızlık yaptığı söyleniyor. Burada da polislere direnmiş. Bıçakla karşılık vermeye çalışmış. Olaydan sonra polis ekipleri çevreyi koruma altına aldı. Sağlık ekipleri de gelip yaralı saldırgana müdahale etti" dedi. - ANKARA